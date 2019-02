Décimo que seria pago hoje fica para a próxima semana Antecipação anunciada ontem não pôde ser cumprida por problemas judiciais.

Os servidores municipais que tentaram, hoje (12), sacar a segunda parcela do 13º salário ficaram frustrados. A antecipação do pagamento, que havia sido anunciada na quinta-feira (11) pela Prefeitura de Natal, acabou sendo adiada para a próxima semana, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro.



O motivo do atraso são os problemas judiciais que a Prefeitura enfrenta em relação à mudança nas contas dos servidores da Caixa Econômica para o Banco do Brasil. Segundo a assessoria da Prefeitura de Natal, “parte dos recursos da prefeitura estão bloqueados mas serão normalizados na próxima semana”, garante o assessor.



A Prefeitura pagou a primeira parcela do 13º salário em julho, queivalente a 40%.