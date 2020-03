Walter Alves concorda “em parte” com Jarbas Vasconcelos Senador pernambucano fez duras críticas ao PMDB em entrevista à revista Veja; potiguar diz que o senador não podia generalizar as acusações.

Ao contrário do que fez a maior parte dos membros do PMDB, o deputado Walter Alves (PMDB) não criticou duramente a entrevista concedida pelo senador Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE), onde o pernambucano disse que o PMDB é um partido clientelista e fisiologista. Walter, no entanto, diz que o senador errou ao generalizar.



Segundo o deputado peemedebista, não há erro em dizer que o PMDB tem políticos fisiologistas, mas há equívoco por parte do senador quando ele generaliza todos os que fazem o PMDB.



“Todos os partidos têm corruptos, fisiologistas, clientelistas, inclusive o PMDB. Mas nunca se pode generalizar. Todos têm sua parte ruim e sua parte boa, infelizmente”, ponderou o parlamentar.



As críticas de Jarbas Vasconcelos ganharam repercussão em todo o país. Contudo, os membros da direção da legenda, que tem os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, decidiram que não darão maior importância à entrevista devido à generalidade das acusações do senador.