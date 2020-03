Dinheiro não é problema, diz novo superintendente do Dnit

Fotos: Elpídio Júnior Fernando Rocha: Sou uma indicação de João Maia.

Na gestão anterior, do ex-superintendente José Narcélio, Fernando Rocha ocupava o cargo de supervisor da unidade do Dnit em Macaíba. Ele concedeu entrevista exclusiva ao portallogo após tomarFernando Rocha: Só depois do carnaval. Dia 2 (de março).FR - Não, mas está marcado para o dia 2.FR - Em 2010. Este ano não tem condições. Lá para o final do verão de 2010, daqui a um ano, um ano e meio.FR - Infelizmente ainda são, sim, um problema.FR - Não, dinheiro não é problema.FR - Já está no término do processo de licitação e os investimentos começarão a ser feitos em algo em torno de 40, 45 dias, no mais tardar 60 dias. E ainda há o Crema, que é um programa de revitalização também, mas que além da revitalização, a empresa que fez a restauração mantém a rodovia por mais cinco anos.FR - Estão em bom estado.FR - Recursos não têm sido problema e deve ser mantido o mesmo padrão.FR - Sou uma indicação de João Maia. O próprio Ministério (dos Transportes) também é do PR.