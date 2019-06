Rinaldo é confirmado no América O jogador se apresenta ao clube na manhã da segunda-feira (12) e inicia a preparação visando o Estadual.

Depois de mais de uma semana de negociações, o América anunciou na manhã desta sexta-feira (9) a contratação do atacante Rinaldo. É a segunda confirmação do alvirrubro em menos de uma semana, já que na segunda-feira (5), o clube garanti a vinda do meia Cleisson, jogador que disputou a Série B de 2008 pelo Ceará.



Ao lado de Rinaldo, Roma (ex-Flamengo) aparecia como possível contratação do América, mas o diretor de futebol Marcos Meira Pires “Peninha” negou a contratação do jogador pelo rubro. Com a confirmação de Rinaldo, o atacante foi a quarta contratação do time em menos de duas semanas. Além dele, Cleisson, Dude, Alexandre reforçam o plantel para o Campeonato Estadual em 2009.



De acordo com Peninha, a chegada ao jogador só foi possível devido a ação dos conselheiros do clube que custearam a contratação do atleta.



FICHA DO JOGADOR:



Nome completo: Rinaldo Santana dos Santos

Data de nascimento: 24.08.1975

Idade: 33 anos

Naturalidade: Rio Piracicaba/MG

Altura: 1,69 m

Peso: 58 kg

Posição: Atacante

Clubes que atuou: 1996-2000: América-MG; 2000: Atlético-PR; 2001: Atlético Mineiro-MG; 2001: Paraná Clube-PR; 2002: São Caetano-SP; 2002: América-MG; 2003: Guarani-SP; 2004: Fortaleza-CE; 2004: FC Seoul - Coréia do Sul; 2005: Sport Recife-PE; 2005-28/08/2007: Fortaleza-CE; 29/08/2007-17/09/2008: Goiás-GO; 18/09/2008-31/12/2008: Fortaleza-CE.