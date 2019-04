Servidores da Prefeitura recebem pagamento de dezembro Após liberação judicial da verba, servidores começam a receber hoje (26) último salário do ano.

A Prefeitura de Natal efetua pagamento nesta sexta-feira (26) para os mais de 20 mil servidores municipais. O anúncio foi feito pelo prefeito Carlos Eduardo após decisão do Supremo Tribunal Federal, através do Ministro Gilmar Mendes, que liberou os R$ 40 milhões bloqueados na semana passada.



Sobre a ação popular movida pelo vereador Enildo Alves, o Ministério Público Federal também concedeu parecer favorável sobre a liberação do dinheiro da prefeitura, alegando constitucionalidade na defesa da prefeitura.



O depósito do dinheiro foi feito pelo Banco do Brasil para o pagamento das contas da prefeitura que inclui servidores, fornecedores e prestadores de serviço. Com o pagamento, o prefeito quita todos os pagamentos da Prefeitura, encerrando o ano e a gestão sem débitos.