Operação Verão terá reforço de policiais de São Gonçalo e Caicó Além de mais homens, ficou definido que os postos policiais nas praias receberão um policial de plantão 24h, e contarão com três policiais fazendo o patrulhamento de moto.

A Operação Verão será reforçada por policiais das cidades de São Gonçalo do Amarante e Caicó. O aumento de efetivo nas praias do litoral Norte e Sul do Estado foi decidido na reunião que a Polícia Militar fez na manhã de sexta-feira (2).



Além de mais homens, ficou definido que os postos policiais localizados nas praias receberão um policial de plantão 24h, e contarão com três policiais fazendo o patrulhamento de moto.



Em locais onde as motos não conseguem chegar, a polícia posicionará dois Grupos Táticos Operacionais (GTO), com policiais equipados e treinados.



Segundo o comandante do pelotão da PM de Extremoz, tenente Rodrigo Couceiro, o Governo do Estado também vai cadastrar os policiais nos restaurantes da região como forma de agilizar a ação policial.



“Muitas vezes nós tínhamos que ir pegar a nossa comida em outro lugar, o que é complicado em caso de alguma ocorrência acontecer”, disse Couceiro.



O tenente também informou que a equipe recebeu treinamento diferenciado e equipamento novo, como coletes à prova de balas, pistolas ponto quarenta e fuzis de longo alcance.