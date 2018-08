Sabatina com o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima, será dia 19

A sétima Sabatina Nominuto, que terá como entrevistado o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Haroldo Lima, será no dia 19, às 19h, aberta somente à participação do internauta.Haroldo Lima é baiano, nascido em Caetité, e engenheiro eletricista formado em 1963 pela Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.Lima tem carreira política independente da agência. Iniciou sua trajetória ainda como estudante. Foi um dos fundadores do Ação Popular, em 1961, e seu dirigente, até a incorporação ao PC do B, em 1972, quando passou a integrar o Comitê Central do partido.Em 1984, participou da campanha Diretas Já, e, com a redemocratização e a legalização do partido, passou a liderar o PCdoB na Câmara dos Deputados. Lima exerceu a função, alternadamente, durante 11 anos. Foi deputado federal pela Bahia por cinco mandatos consecutivos, de 1983 a 2002, quando foi derrotado em sua candidatura ao Senado.Antes de assumir o cargo na ANP, ficou, durante sete meses, ocupando a função de diretor-geral interino da agência. Foi nomeado ao cargo pelo presidente Lula em novembro de 2005.O diretor-geral do

, Diógenes Dantas, coordena o evento com participação do internauta e equipe de jornalistas do portal.