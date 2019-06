Tribunal de Justiça inaugura Memorial

O Memorial do Judiciário Potiguar será inaugurado hoje (7), às 17h.O prédio, que abriga documentos e fotografias históricas do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, era uma antiga residência da rua Padre João Manoel, , em estilo art noveau, no Centro da cidade, atrás do Tribunal de Justiça.A reforma, além de manter a arquitetura original do prédio, adaptou a estrutura às normas técnicas de acessibilidade.O memorial passa a contar, no piso térreo, com três salas para exposições do material histórico do Judiciário Potiguar e duas salas administrativas. No piso superior são oito salas e uma galeria dos Presidentes, com suas respectivas biografias.Todo o acervo histórico, que compreende fotos, documentos, bibliografias, utensílios e indumentarias, está sendo catalogado.Uma das peças raras é a toga da desembargadora Eliane Amorim, primeira mulher a fazer parte da mais alta corte de Justiça do Estado.O memorial vai expor também a ata da eleição do desembargador Ferreira Chaves, primeiro governador do Rio Grande do Norte que chegou ao poder pelo voto popular, entre outros documentos históricos, a exemplo do processo contra Lampião e seu bando que foi aberto na cidade de Pau dos Ferros, no início do século 20.As obras de reforma do Memorial iniciou em 18 de agosto de 2008.

Hino

Durante a inauguração do Memorial será lançado o Hino do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, cuja composição da letra e música foi do advogado e membro da Academia Norte-Riograndense de Letras Diógenes da Cunha Lima. O arranjo é de Eduardo Taufic e interpretação de Lucinha Lima.O Hino será executado durante a solenidade.