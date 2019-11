Júlio Protásio quer unir o PSB

Gabriela Duarte Vereador quer unir partido

“A minha tentativa de unir o partido não está relacionada a posição dos vereadores”, declarou Protásio em entrevista aona manhã desta terça-feira (3).Na opinião do peesebistas há uma necessidade de o partido ser reestruturado, sobretudo para fortalecer a candidatura da governadora Wilma de Faria ao Senado em 2010. “A governadora precisa se aproximar das suas bases”, ressalta e afirma que irá contribuir para isso. “Eu sou um liderado de Wilma”, complementou.Desde a eleição municipal, o PSB está praticamente esfacelado. Na última semana, o vereador Enildo Alves, hoje líder da prefeita na Casa chegou a declarar que queria uma “carta de alforria para sair do partido”. Além dele, o deputado federal Rogério Marinho que briga na justiça para mudar de sigla, e o ex-vereador Salatiel de Souza que não esconde a insatisfação dentro da legenda.Quanto a expectativa para mais um ano no Legislativo Municipal, o vereador acredita no sentimento de renovação que motiva a todos os eleitos para os próximos quatro anos.A Câmara Municipal retorna hoje (3) aos trabalhos. A sessão está prevista para começar às 16h. Na ocasião haverá a leitura da mensagem anual da prefeita Micarla de Sousa.