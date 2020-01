São Paulo se mantém 100% fora de casa Equipe mostra consistência e garante mais três pontos fora do Morumbi.

O Tricolor foi a Ribeirão Preto neste domingo (8) para enfrentar mais que o time do Botafogo. A partida, válida pela sexta rodada do Paulistão, faria com que a equipe colocasse à prova a sua parte física, já que o calor no interior do estado seria muito forte. Mas apesar das dificuldades impostas pelo adversário e do clima quente o grupo de Muricy Ramalho conseguiu vencer por 2 a 1, alcançando a terceira vitória como visitante e se mantendo invicto fora de casa.



No primeiro tempo raramente a bola chegou ao gol de Bosco. Com a maioria da posse de bola o Tricolor, que atuava novamente no sistema 4-4-2, com André Dias e Miranda compondo a zaga e a dupla de volantes Richarlyson e Jean no meio de campo, mostrou excelente consistência defensiva, liberando Jorge Wagner para armar as jogadas.



Com a segurança na retaguarda os jogadores de frente ficaram livres para fazer seu trabalho, o que logo resultou no primeiro gol do jogo. Com participação efetiva de Borges, que atraiu os zagueiros para sua marcação, Hernanes ficou livre. O camisa 10 recebeu a bola na entrada da área e bateu de primeira, em jogada indefensável para o goleiro Paulo Musse, abrindo o placar para o Tricolor.



No segundo tempo o treinador do Botafogo, consciente da bela atuação dos são-paulinos, promoveu a entrada de mais um atacante em sua equipe. A substituição surtiu efeito já que aos sete minutos Branquinho empatou para o adversário. Apesar do gol sofrido, a defesa logo se adaptou ao novo atleta botafoguense e anulou as jogadas do rival.



Sem aceitar o empate, os visitantes se voltaram para o ataque, buscando a superioridade no placar, o que logo conseguiram. Hernanes levou a bola pela esquerda do campo. Ao chegar à entrada da área viu Washington passando pelo lado direito e fez um passe maravilhoso para o atacante, que se livrou do zagueiro, matou a bola e mandou para o gol, deixando a equipe do Morumbi mais uma vez em vantagem.



Com o controle da partida Muricy optou pela entrada de Junior Cesar no lugar de Hugo. A equipe ainda teve chances de ampliar o placar, principalmente com Borges, que teve no mínimo três oportunidades de gol impedidas de entrar pelo goleiro Paulo Musse. No último lance do confronto Hernanes fez falta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso pela primeira vez em sua carreira, mas mesmo assim o Tricolor conseguiu sair com a vitória e se manter invicto atuando fora do Morumbi.