Operação Impacto: MP só vai se pronunciar sobre defesas quando receber o processo

Vlademir Alexandre Afonso de Ligório preferiu não comentar os ataques feitos pelos defensores dos denunciados

O promotor Afonso de Ligório Bezerra Júnior não vai se pronunciar a respeito dos ataques feitos pelos advogados dos denunciados na Operação Impacto. Onze dos 21 denunciados já remeteram à Justiça as defesas prévias por escrito – a maioria tentando desqualificar o trabalho do Ministério Público.“Não vou falar sobre esse assunto. Só irei me pronunciar no processo, quando recebê-lo. Não vou dar corda a ninguém”, falou o promotor de Defesa do Patrimônio Público.Até o momento, já apresentaram a defesa prévias os advogados dos vereadores Dicksson Nasser, Adão Eridan, Salatiel de Souza, Aquino Neto, Aluízio Machado, Carlos Santos e Renato Dantas. Também já foram entregues as defesas do empresário Ricardo Abreu, dos advogados Joseilton Fonseca da Silva e José Cabral Pereira Fagundes, e do consultor imobiliário João Francisco Garcia Hernandes.Conforme matéria publicada na edição de sábado do Nasemana, a maioria dos defensores pede a absolvição sumária dos denunciados por acharem que as investigações da polícia e do Ministério Público foram vazias e erradas. O principal alvo dos defensores foram as interceptações telefônicas (grampos) que foram feitas no período das apurações, que foram iniciadas próximo ao período de apreciação dos vetos a três emendas ao Plano Diretor de Natal, no ano passado.