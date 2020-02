Homem assalta joalheria no Midway Mall Homem levou da loja mais de 150 mil reais em jóias e relógios, além de ter feito uma das vendedoras réfem para que a polícia não fosse acionada.

Um homem assaltou uma joalheria no shopping Midway Mall no sábado (7), levando joias e relógios no valor estipulado em 150 mil reais.



De acordo com informações da polícia, o suspeito entrou na loja às 20h anunciando o assalto e obrigando as vendedoras a entregar as mercadorias e o dinheiro da loja. Na saída, o suspeito levou uma das vendedoras ate a saída do shopping como garantia que a polícia não fosse acionada.



O assaltante foi com uma das vendedoras até a saída da loja e ao chegar lá ele saiu deixando a entrada. A policia foi acionada logo depois e foi percebido pelas câmeras de segurança de loja que o suspeito não estava armado e que utilizou um celular para fingir que estava armado.



O caso foi conduzido para a Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR), e está sob investigação.