Ivonildo Rêgo solicita recursos para recuperação da área de Saúde da UFRN

Vlademir Alexandre Ivonildo Rêgo: recursos para hospitais, rede elétrica e ginásios.

Ivonildo Rêgo diz que a destinação de uma emenda de bancada para a UFRN já ocorre desde 2004, e “já é uma tradição”. Avaliando os recursos como importantíssimos para a estruturação e melhoria dos serviços oferecidos pela instituição, o reitor diz que todas as obras que vêm sendo realizadas com recursos das emendas têm placas fazendo referência ao trabalho dos parlamentares. A articulação política, inclusive, faz com que a UFRN seja uma exceção no que se diz respeito à liberação dos recursos.“Todas as emendas que foram destinadas à UFRN foram pagas integralmente, o que não é fácil. Esse ano ainda não recebemos os recursos, mas a emenda sempre é liberada no fim do ano, e em 2008 não será diferente”, acredita o reitor.A emenda aprovada para o OGU deste ano será destinada para a recuperação do prédio da faculdade de Odontologia de Natal, bem como para recuperação da estrutura do Campus e aquisição de novos equipamentos. Para 2009, o objetivo é que os hospitais sejam os principais beneficiados.Segundo Ivonildo Rêgo, o pedido da UFRN aos parlamentares federais potiguares foi a destinação de R$ 14 milhões para a recuperação dos quatro hospitais universitários – Onofre Lopes, Januário Cicco, Hospital de Pediatria e o Hospital Ana Bezerra, de Santa Cruz –, e completar a estruturação do HUOL.“As emendas têm sido importantes para as instalações físicas dos hospitais, dos campi e também para o crescimento da UFRN, construindo bibliotecas, laboratórios, salas de aulas e outras coisas. Não tenho dúvidas que também seremos contemplados neste ano”, disse.Além dos recursos para os hospitais, a emenda de bancada também deverá contemplar a recuperação da rede elétrica da UFRN (R$ 9,5 milhões) e para a construção de dois ginásios em Caicó e Currais Novos (R$ 600 mil).O reitor Ivonildo Rêgo disse que todos os parlamentares foram contatados para que dessem apoio à aprovação do pedido da UFRN.

Ao fim da reunião da bancada federal, a emenda solicitada pela UFRN foi destinada pelos parlamentares.

Matéria atualizada às 19h41