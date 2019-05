Inglês tem morte súbita em Ponta Negra Ainda não se sabe a causa da morte de John Estellan Karnebro. Fim de semana foi considerado tranqüilo pela polícia.

Um turista inglês teve morte súbita na orla de Ponta Negra no início da tarde deste domingo (28). Ainda não se sabe o que ocasionou a morte de John Estellan Karnebro, de 70 anos. A principal suspeita é que ele tenha sofrido um infarto fulminante e que tenha morrido antes da chegada do socorro.



A morte foi registrada por volta das 12h50. O laudo oficial sobre a morte do turista deve ser divulgado em algumas semanas pelo Itep.



Esse foi o caso de maior repercussão registrado pela polícia neste domingo. O outro fato policial que chamou atenção foi a prisão de um caixa e de um cliente de supermercado na zona Norte de Natal.



Segundo informações da polícia, o caixa João Maria do Nascimento, de 30 anos, e o cliente Jordão Soares Neto, 23, foram presos em flagrante no domingo sob acusação de tentativa de furto.



De acordo com informações de agentes da delegacia de plantão zona Norte, Jordão passou pelo caixa de João Maria com algumas compras sem que tenham sido registradas. O sistema interno de monitoramento por câmeras flagrou o crime e os seguranças da loja acionaram a polícia. Ambos negam os crimes.