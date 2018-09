Flamengo brilha e goleia o Palmeiras de 5 a 2 A situação do Alviverde se complicou bastante. Com 61 pontos, caiu para o quinto lugar.

Ibson brilhou, anotou três gols, e afastou do Flamengo a recente fama de decepcionar seus torcedores. Com um futebol organizado, o Rubro-Negro se aproveitou das falhas do Palmeiras para construir uma surpreendente goleada por 5 a 2, na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelinho Paraíba e Kleberson ainda marcaram para os cariocas. Alex Mineiro e Kleber descontaram.



Com o resultado, o Flamengo foi a 63 pontos, voltou ao G-4 e manteve vivo o sonho do título - o líder São Paulo soma 68. A equipe da Gávea ocupa agora a terceira posição. O Grêmio, com 66, é o segundo.



"Tentei dar um presente para esta torcida, que é maravilhosa. Eles merecem isso. Fomos felizes e conseguimos essa importante vitória no campeonato. Agora é dar continuidade, pois temos muito pela frente ainda", disse Ibson.



A situação do Alviverde se complicou bastante. Com 61 pontos, caiu para o quinto lugar. Após ser considerado um dos favoritos a ficar com a taça do Nacional, o Palmeiras corre sério risco de não conseguir sequer vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.





O Rubro-Negro volta a campo dia 23, às 17h, quando encara o Cruzeiro, no Mineirão. No mesmo dia, mas às 19h10, a equipe paulista recebe o lanterna Ipatinga, no Palestra Itália.





FLAMENGO

Bruno; Jaílton, Fábio Luciano e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Airton, Ibson (Maxi), Kleberson e Juan (Everton); Marcelinho Paraíba (Toró) e Obina.

Técnico: Caio Júnior



PALMEIRAS

Marcos; Gustavo, Roque Júnior e Martinez (Sandro Silva); Fabinho Capixaba (Evandro), Pierre, Jumar (Maicosuel), Diego Souza e Leandro; Kléber e Alex Mineiro

Técnico: Vanderlei Luxemburgo



Data: 16/11/2008 (domingo)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Leonardo Gaciba (Fifa/RS)

Auxiliares: Milton Otaviano (Fifa /RN) e Alessandro de Matos (Fifa/BA).





Com informações do UOL esporte