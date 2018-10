MEC divulga resultados do Enem 2008 Este ano, a média nacional da prova objetiva do Enem foi de 41,69, em uma escala que vai de zero a cem.

Os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2008 já estão disponíveis para consulta na internet. Este ano, a média nacional da prova objetiva do Enem foi de 41,69, em uma escala que vai de zero a cem.



Na redação a nota foi 59,35. Cada participante pode acessar a página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) para conferir o seu boletim individual de desempenho, que posteriormente será enviado ao candidato pelos Correios.



Em 2007, a média nacional dos participantes foi de de 51,52 pontos na parte objetiva e de 55,99 na de redação. Entretanto, o Inep ressalta que os resultados do Enem não podem ser comparados ano a no em função da metodologia da prova, que pode ter níveis diferentes de dificuldade em cada edição.



“O Enem não é comparável no tempo, os resultados só podem ser comparados em uma mesma edição, por exemplo entre um estado e outro. O Inep está trabalhando para mudar essa metodologia, mas por enquanto não é possível fazer uma evolução das notas ano a ano. Seria uma análise tecnicamente equivocada”, afirmou o ministro da Educação, Fernando Haddad.



Dos 2,9 milhões de participantes do Enem 2008, 56% concluíram o ensino médio em anos anteriores, são os chamados egressos. Entre os alunos concluintes – 1,1 milhão – a maioria, 77%, são de escola pública. O desempenho desses estudantes na prova objetiva foi de 37,27 pontos, contra 56,12 pontos dos alunos que estão concluindo o ensino médio na rede privada.



A nota dos candidatos egressos, tanto na parte objetiva como na redação, são superiores a dos alunos que estão concluindo o ensino médio em 2008. Há ainda um terceiro grupo que participa da prova, os treineiros. São estudantes que só concluirão o ensino médio nos anos seguintes, mas participam do Enem como forma de auto-avaliação. Esses possuem as maiores notas: 45,43 na prova objetiva e 60,08 na redação.



O Enem é voluntário. A nota obtida pelo estudante é utilizada pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni) como critério de seleção para concessão de bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior. O benefício é concedido a quem cursou todo o ensino médio em escola pública. Com essa associação ao ProUni, o Enem registra desde 2001 um alto crescimento na participação. Em 2008, 4 milhões de alunos se inscreveram – 25 vezes mais do que o total de inscrições da primeira edição em 1998.