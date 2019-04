Policiais da 1ª DP de Parnamirim prendem foragido acusado de vários crimes Ailson Texeira de Lima, o “Porco”, é acusado de assaltos e um latrocínio. Ele foi detido em Monte Alegre nesta segunda-feira (22)

Políciais civis da 1ª Delegacia de Parnamirim prenderam, na manhã desta segunda-feira (22), um homem acusado de um latrocínio em Vera Cruz e assaltos na região de Parnamirim (Parque Industrial e Emaús). Ailson Teixeira de Lima, o “Porco”, foi preso em Monte Alegre às 6h dentro de uma casa no centro da cidade.



O delegado Graciliano Lordão, titular da DP de Parnamirim, informou que contra o acusado j á existiam mandados de prisão expedidos pelas Comarcas de Parnamirim e Monte Alegre. "Ele é um cara muito perigoso. Inclusive, estava foragido desde julho", declarou.



Lordão revelou que "porco" é integrante de uma quadrilha, que teve alguns dos integrantes presos recentemente e citou os nomes. "Desse bando, fazem parte o Josiel Gregório da Silva, o 'Fuba', Tobias Matias do Nascimento, Rafael de Sousa Rocha e Henrique Eduardo Oliveira, o 'dunga', que é o único foragido do bando", informou.