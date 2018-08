Equipe de transição da Prefeitura de Natal está definida Bosco Pinheiro terá o apoio de mais cinco auxiliares; trabalho começa nesta semana.

A equipe de transição da Prefeitura do Natal também já está definida. Ao contrário do grupo da prefeita eleita Micarla de Sousa (PV), Carlos Eduardo terá apenas seis auxiliares trabalhando para que a nova administração conheça a atual situação da Prefeitura.



Coordenada pelo secretário chefe do Gabinete Civil, Bosco Pinheiro, a equipe contará com a participação do procurador geral do município, Waldenir Xavier, da controladora geral, Valda Félix, além da secretária de Planejamento, Virgínia Ferreira, de Tributação, Maria Gorete Cavalcanti, e do secretário de Administração, João Felipe Trindade.



Em reunião nesta segunda-feira (10), Bosco Pinheiro e o vice-prefeito eleito Paulinho Freire (PP), que coordena a transição pelo lado da nova administração, traçarão os primeiros passos para as atividades, que começam ainda nesta semana.



A equipe de Micarla de Sousa e coordenada por Paulinho Freire conta com Olegário Passos, Edson Gutenberg, Kalazans Bezerra, Roberto Lima, Augusto Viveiros, Idaísa Fernandes, João Bastos, Marcos Valério, Regina Mota e Kelps Lima.