Raniere e Fabiano buscam permanecer como titulares até o fim do ano

Júlio Pinheiro Raniere busca se firmar como titular em 2009.



Júlio Pinheiro Fabiano é saudado na reapresentação do elenco alvinegro.

No ABC desde 2007, Raniere começou a temporada na reserva do goleiro França, campeão estadual pelo “Mais Querido”. Na disputa da série C, no entanto, Raniere disputou e venceu a concorrência de Fábio Noronha e Aloízio, e foi o titular durante toda a competição, quando ganhou o apelido de “Paredão” da Frasqueira. Contudo, apesar de permanecer no clube em 2008, o goleiro não permaneceu como titular durante todo o ano.Na reta final do estadual, quando chegou o renomado goleiro Paulo Musse, Raniere perdeu a vaga e voltou para o banco de reservas, o que irritou o então camisa 1 do ABC. “Eu fiquei irritado e triste sim. Eu estava bem, achava que merecia ser o titular porque não havia a necessidade de mudar, já que eu estava dando conta do recado”, desabafou o jogador, que foi titular durante o período da série B em que Musse esteve no Atlético Paranaense, retornando ao ABC com o fracasso da negociação e retomando o gol alvinegro.Mesmo com propostas para a disputa do badalado e rentável campeonato paulista, onde poderia defender o Mirassol ou Oeste de Bauru, Raniere preferiu permanecer no ABC devido à identificação com a torcida e com o clube.“Para mim o estadual tem, sim, valor. Acho importante permanecer em um clube toda uma temporada, e não o estadual em um e depois tentar voltar para a série B. Gosto daqui e o ano será muito bom, se Deus quiser”, disse.Situação parecida viveu o zagueiro Fabiano. Criado nas divisões de base do Atlético Potiguar e chegando ao ABC ainda como juvenil, o jogador também alternou atuações como titular e a presença no banco de reservas – ou nem isso, às vezes – durante as duas últimas temporadas.Em 2007, Fabiano passou a maior parte do campeonato na reserva de Bruno Lourenço, que atuava pelo setor direito da defesa com três zagueiros. No entanto, Fabiano teve destacada atuação nas partidas decisivas da reta final da série C, como os dois jogos contra o Bahia (em um deles substituindo Ben-Hur), e na decisão da vaga na série B contra o Bragantino. Terminou o ano como titular, mas perdeu a vaga já no início de 2008.Na disputa do estadual, Audálio foi o titular no lado direito da zaga, com Fabiano permanecendo no banco de reservas. Contudo, o zagueiro recuperou o espaço e voltou à titularidade, que durou apenas até o início da série B. Com a chegada de Márcio Santos e Paulo César, Fabiano voltou ao banco e, em determinados jogos, sequer foi relacionado. A redenção veio, mais uma vez, na reta final do campeonato, quando ele formou a zaga ao lado de Ben-Hur e teve o trabalho reconhecido pela partida.“Eu sempre trabalho esperando a minha oportunidade. Fico triste quando estou no banco, porque sempre quero jogar e acredito que vinha aproveitando as oportunidades. Mas neste ano, se Deus quiser, serei titular até o fim do ano”, acredita o zagueiro.