Maurício Marques definirá secretariado junto a Agnelo

Vlademir Alexandre Agnelo Alves: última palavra no secretariado será dele?

Em entrevista a equipe de reportagem do

Nominuto.com

o futuro prefeito de Parnamirim, disse que pretende fechar neste fim de semana com Agnelo Alves o secretariado. “O primeiro a conhecer o meu secretariado será o atual prefeito, eu não posso decidir a formação da minha equipe, sem ouvir o grande responsável pela minha eleição”, ressaltou Mauricio Marques.Mas o prefeito eleito de Parnamirim também fez questão de destacar que Agnelo não fez nenhuma questão sobre a indicação de nomes para compor a equipe. “Mesmo tendo sido fundamental nesta campanha eleitoral, ele não me exigiu nada até agora”, reforçou.Mauricio Marques também deixou claro que a decisão sobre os novos secretários é uma escolha privativa dele, apesar de ter contado com o apoio de quinze partidos.O prefeito eleito de Parnamirim vai anunciar os nomes dos novos secretários na segunda-feira, às 16 horas.A entrevista completa e outras declarações de Mauricio Marques na edição do

Nasemana

de sábado (20).