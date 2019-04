Papa pede paz no Oriente Médio e fim do abuso de crianças

O papa Bento 16 pediu novos esforços para acabar com o ódio e a violência no Oriente Médio, na tradicional Missa do Galo, rezada na Basílica de São Pedro, no Vaticano.Em mensagem a milhares de peregrinos reunidos no templo, o papa apelou por um novo entendimento entre israelenses e palestinos."Vamos pensar em um lugar chamado Belém, na terra onde Jesus viveu e que ele amou profundamente", afirmou Bento 16. "Vamos rezar para que a paz seja estabelecida lá, que o ódio e a violência acabem. Vamos rezar pela compreensão recíproca, que os corações se abram para que as fronteiras se abram."O papa, de 81 anos, planeja visitar Jordânia, Israel e os territórios palestinos em maio de 2009.

Abuso de crianças

Durante a missa, o papa pediu ainda que o fim do abuso de crianças."Vamos pensar naquelas crianças de rua que não têm a bênção de um lar, naquelas crianças que são exploradas brutalmente como soldados e transformadas em instrumentos da violência, ao invés de mensageiras de reconciliação e de paz", disse Bento 16.Ele mencionou ainda as crianças exploradas sexualmente. "Vamos pensar naquelas crianças que são vítimas da indústria da pornografia e de todas as outras abomináveis formas de abuso e têm suas almas profundamente feridas", afirmou.A cerimônia foi transmitida por emissoras de TV para mais de 60 países.Segundo o correspondente da BBC em Roma, David Willey, a basílica no Vaticano ficou lotada e muitos peregrinos que não tinham ingresso para assistir à missa dentro da igreja acompanharam a cerimônia em telões colocados na Praça de São Pedro. No local há uma árvore de natal de 33 metros de altura, doada pela Áustria.Nesta sexta-feira, Bento 16 deve enviar sua tradicional mensagem de Natal e a bênção "Urbi et Orbi" (para Roma e o mundo).