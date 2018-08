Ricardo Maurício vence e é líder isolado de Stock Car O piloto assumiu a liderança na competição da temporada.

O piloto Ricardo Maurício conquistou sua quinta vitória na temporada 2008 da Stock Car e a sexta da carreira, neste domingo (9), na etapa de Brasília, no circuito Nelson Piquet, e agora assume a liderança isolada da competição.



A segunda colocação ficou com Marcos Gomes, da Medley, que largou em terceiro, ganhou uma posição logo na largada e chegou a liderar a corrida quando os pilotos começara a ir para os boxes. No fim, resistiu bravamente aos ataques de Duda Pamplona, que terminou em terceiro.

A quarta colocação ficou com o experiente Ingo Hoffman, que se despede neste ano das pistas. Ingo largou em oitavo e pressionou até o fim e quase voltou a subir no pódio. Ricardo Sperafico ficou em quinto e Popó Bueno em sexto.

A próxima e penúltima etapa da Stock Car será no dia 23 de novembro no Rio Grande do Sul.

A corrida.



O carro de Thiago Camilo, integrante do playoff, teve um vazamento de óleo e largou dos boxes, assim como Carlos Alves. Pole position, Ricardo Maurício largou bem e garantiu a primeira posição. Já Marcos Gomes ultrapassou Duda Pamplona na primeira volta e assumiu o segundo lugar. Quem também largou muito bem foi Átila Abreu, que ocupava a décima posição do grid e completou a primeira volta em sexto.



Cacá Bueno disputava a posição com Juliano Moro e acabou rodando e saiu da pista. O piloto perdeu muito tempo na brita e voltou na última posição, prejudicando sua corrida.

Ricardo Gomes sobrava na pista e abria vantagem em relação aos demais. Enquanto isso Duda pressionava Marcos Gomes pela segunda posição. Lá atrás, Thiago Camilo fazia uma corrida de recuperação, ultrapassando seus adversários um por um.

Na abertura da entrada dos boxes, Ricardo logo parou, assim como Duda, que era o terceiro. Marcos Gomes assumiu a liderança, atrasou sua parada para se distanciar dos rivais, mas não conseguiu uma boa vantagem e perdeu a primeira posição para Ricardo Maurício quando realizou sua parada.



Novamente líder, Ricardo voltou a abrir distância sobre Marcos, que era pressionado por Duda Pamplona, mas resistiu e ficou em segundo e viu o líder abrir cinco pontos de vantagem.



*Confira a classificação da etapa de Brasília



1. Ricardo Mauricio (P3, SP), 48 voltas em 50min23s265

2. Marcos Gomes (CA, SP), a 14s560

3. Duda Pamplona (ML, RJ), a 15s548

4. Ingo Hoffmann (ML, SP), a 15s925

5. Ricardo Sperafico (P3, PR), a 16s146

6. Popó Bueno (CA, RJ), a 16s502

7. Ricardo Zonta (P3, PR), a 16s682

8. Giuliano Losacco (P3, SP), a 16s830

9. Nonô Figueiredo (ML, SP), a 17s021

10. Thiago Camilo (CA, SP), a 22s741

11. Lico Kaesemodel (ML, PR), a 23s115

12. Juliano Moro (ML, RS), a 25s412

13. Hoover Orsi (CA, MS), a 25s835

14. Pedro Gomes (P3, SP), a 26s554

15. Luciano Burti (P3, SP), a 26s885

16. Felipe Maluhy (ML, SP), a 27s355

17. Cacá Bueno (ML, RJ), a 28s107

18. Antonio Pizzonia (P3, AM), a 28s744

19. Thiago Marques (P3, PR), a 29s862

20. Atila Abreu (P3, SP), a 31s322

21. Alceu Feldmann (CA, PR), a 34s501

22. Daniel Serra (CA, SP), a 36s907

23. Rodrigo Sperafico (ML, PR), a 37s121

24. Mario Romancini (CA, SP), a 40s809

25. Antonio Jorge Neto (ML, SP), a 46s837

26. Andre Bragantini (P3, SP), a 53s787

27. Allam Khodair (CA, SP), a 54s184

28. Valdeno Brito (CA, PB), a 1 volta

29. Norberto Gresse (P3, SP), a 9 voltas

30. Guto Negrão (CA, SP), a 10 voltas

31. Carlos Alves (ML, SP), a 23 voltas

32. David Muffato (P3, PR), a 31 voltas

33. Tarso Marques (P3, PR), a 37 voltas



Com informações do Terra