Conselho Regional de Medicina estuda possibilidade de mover ação contra governadora Falta de estrutura e assistência a bebê que precisava de cirurgia urgente em Hospital do Estado está sendo investigada pelo Conselho.

A morte de um recém-nascido no Hospital Walfredo Gurgel, no dia 17 de janeiro, por falta de material adequado e estrutura física para a realização de uma cirurgia urgente, está sendo investigada pelo Conselho Regional de Medicina. Caso seja comprovada a negligëncia, o Conselho vai mover uma ação contra o Estado e a própria governadora Wilma de Faria.



“Estamos apurando a morte deste recém-nascido no Walfredo Gurgel. Se for realmente provado que faltou a estrutura e material específico, decidimos mover uma ação contra a própria Governadora, que é a gestora maior. E aí a ação é no Tribunal Superior”, disse o membro do CRM/RN, Julio César.



Segundo o médico, o caso foi noticiado pela imprensa e chamou a atenção do Conselho, que agora está fazendo um levantamento dos prontuários tanto no Walfredo Gurgel como no Hospital Maria Alice Fernandes, na Zona Norte.



“Precisamos constatar se a criança chegou ao Maria Alice, onde existe a UTI Neonatal mas não há profissionais. Ou se ela veio direto para o Walfredo Gurgel, que não tinha estrutura”, ressaltou ele.



Três médicos estão acompanhando o caso mais de perto e já solicitaram toda a documentação necessária para a análise da causa da morte da criança e entrada no hospital. “Parece que o bebê nasceu com uma obstrução no esôfago e necessitava de uma cirurgia urgente, mas pela falta de material adequado e local a criança não resistiu e veio a óbito. Ainda não tive acesso ao prontuário por isso não posso afirmar o que realmente aconteceu”, disse o médico.



Ainda não há previsão para que o Conselho entre com a ação no Tribunal de Justiça, porque os prontuários e documentos estão sendo analisados, e outros ainda não foram enviados pela direção dos dois hospitais citados, mas caso seja comprovada a falta de assistência à criança, o Estado terá que responder pela morte do recém-nascido.



O bebê, filho de Maria Solange de Andrade, vinha do município de São José de Campestre e ainda não tinha nome. A cirurgia do bebê deveria ter sido realizada no Hospital Maria Alice Fernandes, principal referência em cirurgia pediátrica no Estado. O problema é que com o fim do contrato com a firma Cipen (Cirurgia Pediátrica de Natal Ltda), desde o dia 1º de janeiro, os casos cirúrgicos estão sendo encaminhados para o Hospital Walfredo Gurgel, que não tem estrutura para realizar cirurgias em recém-nascidos.



Antes, o Hospital Maria Alice Fernandes mantinha contrato com a firma Cipen, e nove profissionais realizavam as cirurgias pediátricas. As escalas de plantões eram cobertas com dois cirurgiões pela manhã, um na parte da noite e outro de sobre-aviso. Atualmente, o hospital está sem cirurgiões.