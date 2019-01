Conab fará pesquisa de custos para reajustar preço mínimo do leite Esta é primeira vez que a Conab realiza uma pesquisa de custos para fixar o preço mínimo do leite produzido pela agricultura empresarial.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começa em 10 dias um levantamento dos custos de produção do leite para atualizar o preço mínimo fixado pelo governo para o produto.



Segundo os pecuaristas, o valor atual (em média R$ 0,47 o litro considerando todas as regões do país) está defasado, puxando para baixo os preços praticados pelo mercado, que sofreu forte redução este ano por conta do excesso de produção.



Esta é primeira vez que a Conab realiza uma pesquisa de custos para fixar o preço mínimo do leite produzido pela agricultura empresarial.



Segundo o presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Rodrigo Alvim, os pecuaristas pedem que o litro do leite seja rejustado emergencialmente para R$ 0,60, embora o valor ainda seja insuficiente.



"O produtor de leite chega a dispender, em média, R$ 0,97 por litro, [considerando o custo total de produção no qual são levados em conta, além dos gastos de custeio, reforma de pasto, depreciação do maquinário e oportunidade da terra] e o preço médio de mercado praticado hoje é de R$ 0,57]", argumentou.



Em 2007, quando o custo de produção era menor (R$ 0,85) do que hoje, os produtores chegaram a receber mais de R$ 0,90.



A inversão ocorreu em função da melhora do preço pago pela indústria de laticínios pelo litro do leite nos últimos anos, que estimulou o avanço da pecuária leiteira em 2008, gerando expansão da produção e com isso o atual o recuo nos valores pago ao produtor. O governo federal chegou a liberar R$ 200 milhões no mês passado para apoiar a comercialização do leite e minimizar os prejuízos do pecuaristas.



A produção nacional de leite deste ano está estimada em aproximadamente 30 bilhões de litros. Destes, cerca de 28 bilhões são consumidos internamente, 1 bilhão será exportado e 1 bilhão restante, a princípio, ficará em excesso.



Os técnicos da Conab vão visitar propriedades que produzem mais de 150 litros de leite por dia, nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Rondônia. O trabalho de campo vai começar entre 15 e 20 de dezembro, com os produtores mineiros e gaúchos. Os resultados da pesquisa, serão apresentados até o final de janeiro.



Os valores servirão de base para o governo federal utilizar na Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), que serve como apoio à comercialização.