PRF define Operação Carnaval até o final da semana Policiais intensificarão o trabalho contra o tráfico de drogas, roubo de carros e cargas, além de fazer cumprir Lei Seca.

A Polícia Rodoviária Federal ainda está discutindo a data de lançamento da Operação Carnaval, na próxima semana. De acordo com o inspetor do Núcleo de Comunicação Social da PRF, Roberto Cabral, estão sendo realizadas reuniões para definir também o numero de viaturas e policiais que farão o patrulhamento nas rodovias.



As rodovias patrulhadas serão as BR-101 Norte e Sul, que ligam Natal às praias; a BR-304, acesso para Mossoró; a BR-226, acesso à região do Seridó, e a BR-406, que liga a capital a cidade de Macau.



Os policiais intensificarão o trabalho contra o tráfico de drogas, roubos de carros e cargas, além de fiscalizar os motoristas para evitar os acidentes ocasionados por motivo de álcool. A Polícia Rodoviária Federal espera a chegada de três mil bafômetros para ajudar nas fiscalizações.