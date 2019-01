Abertas as inscrições para o 22º Jeepshow O Jeep Clube do Rio Grande do Norte realiza uma dos maiores eventos "fora de estrada" e promete inovar esse ano

O Jeep Clube do Rio Grande do Norte já está enviando convites aos jipeiros convidando-os para o XXII Jeepshow que será realizado em Natal com o encontro regional de jipeiros que abre esta semana as inscrições entre os dias 19 a 21 de dezembro. O vento tem o apoio da Prefeitura de Natal e Governo do Estado, através da secretaria de Ação Social, DETRAN e do Corpo de Bombeiros.



O Jeep Clube do Rio Grande do Norte é um dos maiores eventos do gênero no Estado, e a edição deste ano está sendo aguardado com expectativa pela volta das provas indoor a Natal, depois de quatro anos sendo realizadas na região metropolitana.



Além da prova in-door e uma prova especial, esse evento irá contar ainda com pilotos das categorias Jeep, Força Livre, Diesel. É pensamento da diretoria também realizar uma prova especial destinada exclusivamente às jipeiras, denominada de desafio do Batom.



A organização este ano conseguiu um terreno com uma excelente localização para as provas indoor. As provas estão voltando para Natal depois de quatro anos de realização em São Gonçalo do Amarante, Ceará Mirim e Parnamirim.



O XXII Jeepshow será aberto às 20 horas do dia 19, com uma palestra sobre meio ambiente, seguida de entrega de kits e coquetel, no parque da cidade Dom Nivaldo Monte.



O Jeep Clube, sempre que possível agrega uma ação de solidariedade em suas promoções. No Jeepshow haverá posto de recebimento de roupas usadas para doação ao Natal promovido pela Arquidiocese e a empresa Botton que serão instalados para as doações.