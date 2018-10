Projeto Pixinguinha financia CD e turnê de artistas potiguares A premiação foi de R$ 90 mil para dois músicos de cada estado brasileiro para a produção de espetáculos e gravação de um CD.

Valéria Oliveira e Esso Alencar foram os potiguares contemplados com o Prêmio Produção do Projeto Pixinguinha 2008. A Fundação Nacional de Artes (Funarte), que investiu R$ 5 milhões, divulgou o resultado nesta quarta-feira(19).



A edição 2008 do Projeto Pixinguinha ampliou as possibilidades de inserção do músico no cenário nacional. A premiação foi de R$ 90 mil para dois músicos de cada estado brasileiro para a produção de espetáculos e gravação de um CD.



Participaram da seleção compositores, intérpretes, instrumentistas de qualquer gênero da música popular brasileira. No Rio Grande do Norte, apenas quatro artistas se inscreveram. Os principais critérios de avaliação são a qualidade, a originalidade e a contribuição para o desenvolvimento artístico e estético da música popular no país.



Os ganhadores terão seis meses para produzir um CD e apresentar espetáculos em pelo menos três municípios de seu estado. A Funarte também vai promover oficinas de capacitação para os participantes, ministradas por especialistas nas diversas etapas de desenvolvimento dos projetos, de forma a contribuir para a profissionalização do setor.



Segundo Esso Alencar, antes disso, o Projeto dá um prazo de dez dias após o resultado para envio de documentação. Só então, poderá confirmar a premiação.



Mas o artista antecipa que já tem material para a gravação do CD. “A idéia já é antiga. Eu canto poemas meus e de alguns poetas, principalmente, da nova geração potiguar”, revela.



“O projeto também é constituído de uma oficina para fazer com que a poesia vá além do papel em todos os aspectos da vida de alguém”, completa.



Valéria Oliveira também já tem material selecionado para a gravação do seu CD. “Algumas coisas já vinham sido produzidas com os meus parceiros. Temos cerca de oito músicas selecionadas e temos que adiantar a fase de pré-produção”, conta.



Caicó e Mossoró estão cotadas para a mini-turnê de Valéria, que junto com o novo projeto irá apresentar ao público o cd “Leve só as pedras”.