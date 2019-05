Sobe para 18 número de municípios catarinenses com problemas devido às chuvas

Subiu para 18 o número de municípios que enfrentam problemas devido às chuvas em Santa Catarina. A informação é da Defesa Civil do Estado.Os municípios afetados são: Araranguá, Criciúma, Forquilhinha, Urussanga, Siderópolis, Lauro Muller, Ermo, Timbé do Sul, Jacinto Machado, Turvo, Tubarão, Nova Veneza, Jaguaruna, Laguna, São Martinho, Meleiro, Içara e Praia Grande.Do total, quatro declararam situação de emergência: Criciúma, Turvo, Nova Veneza e Içara. Segundo a Defesa Civil, até o momento, 372 pessoas estão desabrigadas e 654 desalojadas. As cidades mais afetadas são Nova Veneza e Araranguá.A BR-101 está interditada do Km 404, em Maracajá ao Km 409, em Araranguá. Um desvio foi providenciado pela Polícia Rodoviária Federal por meio de rodovias estaduais, liberado apenas para carros e motocicletas.

* Fonte: Agência Brasil.