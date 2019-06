Paulo Wagner aprova escolha de Enildo Alves para representar a Prefeita de Natal na Câmara

Júlio Pinheiro Paulo Wagner: "Quem votou em Dickson Nasser poderia ser o líder da prefeita na CMN".

“Enildo abriu mão da vaga de primeiro vice-presidente da Câmara para mim”, reforçou Paulo Wagner. O pessebista é, atualmente, o segundo vice-presidente da CMN, e o gesto de abrir mão da primeira vice-presidência deveria ser “recompensado”, pela prefeita, na opinião do vereador do PV.De acordo com o Paulo Wagner, o único que poderia não estar satisfeito com a escolha de um parlamentar que não fosse do PV seria ele mesmo. “Se alguém tinha que estar chateado era eu. Afinal, os outros não seguiram o que a prefeita pediu (se referindo à abstenção dos dois vereadores do PV na eleição da Câmara), então não podem achar ruim agora”.Para o vereador, o que importava na escolha era que o parlamentar tivesse votado no atual presidente da CMN. “Qualquer um dos doze que votou em Dickson Nasser poderia assumir esta posição na Câmara. Até porque estes sim seguiram a orientação de Micarla”, completou o pevista lembrando uma reunião realizada entre os vereadores que apoiavam a reeleição de Dickson Nasser à Presidência, na terça-feira (30), mesmo dia que os parlamentares lançaram uma Carta de Propostas e Princípios para a Casa.“Naquele dia, a prefeita conversou conosco e deixou bem claro que gostaria que votássemos em Dickson. Doze vereadores estavam neste encontro lá no Novotel, inclusive o vereador eleito Raniere Barbosa (PRB). Aquino Neto (PV) e Edivan Martins (PV) também escutaram as orientações de Micarla, mas se recusaram a votar em Dickson”, disse.Paulo Wagner também lembrou, durante a entrevista ao, que foi procurado há uma semana pelo próprio vereador Enildo Alves (PSB) sobre a escolha do parlamentar para representar a prefeita na Câmara. “Eu deixei claro, na ocasião, que não tinha interesse em ser líder de Micarla na CMN, e que apoiaria qualquer nome que a prefeita escolhesse, desde que fosse um dos doze”, finalizou.Nas declarações do vereador Paulo Wagner surgem alguns questionamentos. Entre eles, a participação da prefeita Micarla de Sousa (PV) na escolha do presidente da Câmara, já que a gestora municipal fez questão de ressaltar, em declarações à imprensa, que não iria interferir no nome à frente da Casa.Outro ponto foi a presença do vereador Raniere Barbosa (PRB) na reunião com Micarla de Sousa no Novotel Ladeira do Sol. Na ocasião, o vereador fazia parte do grupo de dissidentes, o chamado G-10, e era contra a reeleição de Dickson Nasser à presidência da CMN.No dia da votação, Raniere votou a favor de Dickson alegando estar seguindo orientação do PRB e até mostrou um documento que solicitava a mudança de posição do parlamentar.“Todos estão dizendo que o voto é livre, mas temos que lembrar que o mandato pertence ao partido, e não ao vereador. Recebi a orientação do meu partido para votar em Dickson Nasser, e não cumprimento da determinação poderia ferir a resolução da fidelidade partidária”, disse Raniere ao declarar o voto.