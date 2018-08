Décimo terceiro injetará cerca de R$ 797,2 milhões na economia do estado

Até o final de 2008 devem ser injetados na economia potiguar cerca de R$ 797,2 milhões em conseqüência do pagamento do décimo terceiro salário. Este montante deve representar cerca de 3,3% do produto interno bruto (PIB) do Estado. Aproximadamente 983,5 mil pessoas serão beneficiadas.Segundo o Dieese, R$ 797,2 milhões devem ser pagos a 983,5 mil beneficiários. Cerca de 27,1% desse valor (aproximadamente R$ 216,3 milhões) serão pagos aos beneficiários do INSS, R$ 547,7 milhões irão para os empregados formalizados, aos empregados domésticos serão destinados em torno de R$ 9,9 milhões, o que representa algo ao redor de 1,3%, aposentados e pensionistas do Estado ficarão com R$ 23,2 milhões.O valor médio estadual do décimo foi estimado em R$ 787. O maior valor foi constatado em Brasília, R$ 2.378, e o menor, no Piauí, R$ 662.O número de pessoas que receberá o 13º salário em 2008 é cerca de 7,0% superior ao observado em 2007.A estimativa é que mais de 64 mil pessoas passaram a receber o benefício, por terem requerido aposentadoria ou pensão ou se incorporado ao mercado de trabalho ou ainda formalizado o vínculo empregatício.

Mais informações com o Dieese