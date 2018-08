Interfort capacita agentes de segurança de bancos

João Gilberto Saulo Pessoa, gerente regional de Segurança da Caixa Econômica Federal.

O evento, que está sendo realizado durante toda a manhã, no auditório do INSS, na rua Apodi, tem como objetivo capacitar agentes de segurança prestadores de serviços à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil.“No encontro, eles (agentes) terão a oportunidade de obter noções em neurolinguística. Os agentes aprenderão melhor a controlar, isolar e aguardar até que a autoridade policial chegue ao local”, diz o gerente regional de Segurança da Caixa Econômica Federal e ministrante da palestra, Saulo Pessoa.Segundo ele, o objetivo no caso da Caixa Econômica Federal é obter em cada unidade, pelo menos, um agente capacitado em negociação de espera. “O Rio Grande do Norte é o segundo estado do país a disponibilizar palestras para capacitar agentes na área de negociação”, conta.