Venda de carros no país cai pela primeira vez em dois anos

Esta é a primeira vez que a venda de veículos cai na comparação anual desde maio de 2006. Nesta quarta-feira (5), a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou oficialmente os números de veículos vendidos em cada categoria no mês de outubro.Para o consultor André Beer, ex-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), o resultado já era esperado desde que a crise chegou à sua fase mais aguda.“Eu diria que em outubro nós sentimos o primeiro grande impacto negativo da crise econômica mundial no setor automotivo”, destaca Beer. “Nós estamos numa situação razovalente boa. Não é ideal, mas é boa em relação ao que está acontecendo no resto do mundo.”A situação também é difícil para quem tem prestações para quitar: 45% dos carros que chegaram às revendas na primeira semana de outubro pertenciam a gente com dívida que desistiu de pagar o financiamento.

* Com informações do portal G1