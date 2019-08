Assista discurso de posse de Barack Obama

REUTERS/Jason Reed Discurso de Obama durou cerca de 20 minutos.

No Capitólio, em Washington, cerca de 2 milhões de pessoas, um número recorde, apesar do frio de -1ºC, ouviu o discurso de Obama, que durou cerca de 20 minutos.Falando como o 44º presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama reafirmou os valores liberais que nortearam a fundação do país mais poderoso do mundo.O presidente norte-americano apresentou o quadro de crise que atinge a nação e falou das guerras em curso, no Iraque e Afeganistão, sobre a economia enfraquecida e lembrou a campanha do primeiro mandato do presidente Lula: “Nós escolhemos a esperança, não o medo.”A íntegra do discurso de posse de Obama está disponível no Youtube. Confira:





