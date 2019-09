Filho do prefeito de Lucena/PB morre afogado em Touros Corpo do estudante Antônio Eduardo Pereira Falcão foi encontrado entre as pedras da praia no sábado (24). Enterro foi no domingo, na Paraíba.

O estudante Antônio Eduardo Pereira Falcão, de 22 anos, morreu afogado na noite de sábado (24) em Touros, município distante 87 quilômetros de Natal. Eduardo era filho do prefeito reeleito da cidade paraibana de Lucena, Antonio Mendonça Monteiro Júnior.



Segundo informações da assessoria de imprensa do prefeito, o estudante estava em companhia de um grupo de amigos em Touros, onde pretendia passar todo o fim de semana. Ainda não se sabe como se deu o afogamento. O corpo dele foi encontrado entre as pedras, no final da tarde de sábado.



O corpo de Antônio Eduardo foi levado na manhã deste domingo para Lucena e à tarde foi sepultado. A delegacia de Touros deve apurar como aconteceu o incidente.