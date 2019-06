ABC encara o Flamengo pela Copa São Paulo de Futebol Junior

O ABC volta a campo nesta quarta-feira (7), na disputa da segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Junior, desta vez para encarar o Flamengo, às 18h (horário de Brasília), no Centro Poliesportivo Nelson Cancion, em Hortolândia.



Na sua estréia na competição, o alvinegro potiguar bateu o time da casa de 2 a 1, de virada, se tornando assim o líder isolado do grupo, já que Flamengo e União Barbarense empataram de 1 a 1.



Nesta terça-feira, o treinador Wassil Mendes e o preparador Marcelo Henrique comandaram um treinamento técnico-tático, depois retornando para o hotel, onde descansam, mas sempre conversando com o grupo e juntando mais informações sobre o adversário da segunda rodada.



A Copa São Paulo está sendo disputada por 88 clubes, e apenas o primeiro colocado de cada grupo e o dez melhores por índice técnico de todos os grupos passam para a fase seguinte. O alvinegro quer vencer o Flamengo, mesmo sabendo da tradição do clube carioca.



Em Natal, ao mesmo tempo que acompanha as últimas contratações do time profissional, a Frasqueira faz corrente positiva para que os meninos possam desenvolver um grande trabalho e conseguir seguir em frente na competição mais disputada do Brasil na categoria.