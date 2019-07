Micarla aguarda relatório final dos secretários para apresentar dados reais da Prefeitura do Natal

Júlio Pinheiro Micarla ainda não recebeu dados completos sobre gestão de Carlos Eduardo.

Segundo o secretário, Micarla ainda pretende conversar com os gestores para que seja feito um balanço geral da administração municipal, de acordo com o que foi encontrado por cada gestor. “Ainda esta semana acredito que possamos repassar os dados para a imprensa. Mas a prefeita de Natal que definirá após falar com cada titular”, informou.Em entrevista ao Nasemana, o secretário de Planejamento, Augusto Viveiros, comentou como encontrou a prefeitura de Natal. “Nós temos restos a pagar de todas as fontes, ou seja, recursos próprios, de empréstimos ou de convênios são 154 milhões”.O secretário ressaltou ainda que só de restos a pagar, incluindo pessoal, da fonte em recursos arrecadados pela prefeitura são R$ 54 milhões. “Para se ter uma idéia, para a arrecadação do mês de janeiro, eu estou esperando R$ 54 milhões. Sendo assim, é um orçamento de um mês que eu tenho para restos a pagar. Além disso, existem secretarias e empresas que gastaram sem orçamento. Quer dizer, não está neste montante que nós chamamos de despesas de exercícios anteriores, que nós estamos esperando em torno de 20 milhões”, ressaltou Viveiros.

Agenda

Ainda no final da tarde desta segunda-feira (12), a prefeita de Natal, Micarla de Sousa, se reúne mais uma vez com a Governadora Wilma de Faria. Na pauta, serão discutidas as obras do Pró-Transporte.