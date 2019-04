Central do Investidor é inaugurada

Marília Rocha Secretário de Desenvolvimento afirma que Central vai desburocratizar investimentos no RN

Além das informações técnicas sobre dados ambientais, geográficos e potencial econômico, o investidor recebe informações sobre incentivos fiscais, sendo orientado de como proceder para receber os incentivos e qual secretaria procurar.O secretário do Desenvolvimento Econômico, José Rufino Júnior, acredita que a Central vai facilitar o processo de investimentos no Estado. “A Central foi idealizada para facilitar a instalação do investidor no Estado e vem somar com as secretarias estaduais”, afirma o secretário.Esse ano a Central já recebeu 120 empresários interessados em investir no Rio Grande do Norte em diversas áreas como mineração e alimentícia. A Central do Investidor faz parte da Agenda do Crescimento, lançada ano passado pelo Governo do Estado.