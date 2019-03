Número de mortes nas rodovias do RN cai 23,6%

Vlademir Alexandre

Apreensões e prisões

Mesmo com a redução nas mortes nas estradas, a quantidade de acidentes ainda continua alta. Para se ter uma idéia, de janeiro a novembro deste ano, foram registrados 2.569 acidentes em todo o Estado. Em igual período de 2007, esse número atingiu a marca de 2..784 acidentes. Ou seja, a PRF contabilizou do ano passado para cá uma redução de apenas 7,7% na quantidade de ocorrências.No entanto, para o diretor do Núcleo de Comunicação da Superintendência da Polícia Rodoviária no Rio Grande do Norte, inspetor Roberto Cabral, quando levado em conta o aumento nas vendas de veículos, pode-se afirmar que o Estado caminha para uma redução significativa de acidentes."Se colocarmos em uma balança o aumento na frota de carros não só no RN, mas em todo o Brasil, e do outro lado a redução de 7,7% na quantidade de registros, teremos uma redução importante nos acidentes e mais ainda no número de mortos", explica. Roberto Cabral informou que até o último dia 31 de novembro 116 pessoas morreram nas rodovias federais.No mesmo período de 2007 (janeiro a novembro), 152 pessoas perderam as vidas em algum tipo de acidente. Outro dado apresentado pelo Núcleo de Comunicação da PRF foi a quantidade de feridos. Em 2008, foram 1.362. No ano passado, tinham sido contabilizados 1.414, o que representa uma redução de 3,67% no número de feridos.De acordo com o inspetor Roberto Cabral, a redução nos acidentes e nas mortes é fruto da nova Lei 11.705, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Pela nova regra, o consumo de qualquer quantidade de bebidas alcoólicas por condutores de veículos está proibido. Agora, quem for pego dirigindo depois de beber, além da multa de R$ 955, perde a carteira de motorista por 12 meses."Sem dúvida, devemos essa redução à nova lei sobre embriaguez, que tem feito com que a população mude de hábito. As pessoas têm se preocupado mais e estão mais temerosas com a Lei Seca. No entanto, é preciso ressaltar que muita coisa deve ser feita, pois os números ainda preocupam", destaca.Cabral explicou que a maior diferença entre o ano passado e este ano, após a nova lei ser sancionada, é o respeito dos motoristas. "Para se ter uma idéia, agora no Carnatal nós realizamos um trabalho no primeiro dia com bafômetros e oito pessoas foram detidas. Isso repercutiu e, no segundo dia da festa, não tivemos mais nem um caso. Então, a gente espera que as pessoas mantenham esse perfil e façam sua parte".Ele ressalta ainda que nos últimos tempos os motoristas de caminhonetes 4 x4 têm se destacado como causadores de acidentes. "Devido à força e a velocidade que esses veículos desenvolvem, os condutores acham que podem fazer ultrapassagem em trechos de aclives, sem visibilidade. Então, não queremos generalizar, mas temos observado que esse tipo de veículo realmente está envolvido em boa parte dos acidentes".Roberto Cabral alerta que nesse período de fim de ano, a atenção dos motoristas deve ser redobrada. "A primeira dica que a gente dá para quem vai viajar nesse período é fazer uma revisão no carro. Mesmo que o veículo seja novo, verificar a calibragem dos pneus, checar o nível do óleo do freio. Além disso, é importante fazer um planejamento.Por exemplo, eu quero ir pra Mossoró, então, ligo para o 191 da Polícia Rodoviária e peço informações sobre as condições da estrada. Contudo, a dica principal e mais importante é atenção. Todo condutor tem que ter a consciência que é responsável não só pela sua vida, mas de outras pessoas", frisa.» 28,23kg de crack» 151,340kg de maconha» 16 unidades de haxixe» 16.288 DVDs e CDs piratas» 30.700 litros de combustíveis» 65 armas» 635 munições» 700 pessoas detidas» 85 veículos recuperados