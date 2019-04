Craques passam Natal com seus familiares Rivaldo, Diguinho e Kleber Pereira falam sobre o que desejam para 2009

Depois que acaba o Campeonato Brasileiro, os jogadores de futebol não querem pensar em outra coisa que não seja férias. No meio desse período, ainda vem as festas de fim de ano, que é o momento em que todos têm um desejo unânime: ficar perto da família.



Na data de hoje, os jogadores querem paz, sossego e distância de assuntos como contratação e renovação de contrato. Kleber Pereira, um dos artilheiros do Brasileirão com 21 gols, está aonde nasceu comemorando o Natal.



“Chega o fim de ano, a gente quer ficar junto com as pessoas que mais amam a gente. Além disso, é um bom momento para refletir tudo o que fizemos durante o ano, principalmente os erros, para não cometê-los de novo no ano seguinte”, disse o atacante, do Santos, que está no Maranhão.



Outro que correu para perto da família foi Rivaldo, ex-camisa 10 da Seleção Brasileira. “Vou passar no Natal em São Paulo e o Reveillon no Recife. Não tem como ficar longe da família nessas horas. Eles são o nosso apoio e espero que possamos ter mais um Natal em harmonia e paz e um 2009 sem problemas para o Brasil, como a pobreza”, disse o jogador, atualmente treinado por Zico, no Bunyodkor, no Uzbequistão.



Ainda sem saber de seu futuro, o jogador Diguinho, do Botafogo, está em Canoas também ao lado dos parentes. “O ano foi muito bom para a minha vida profissional e espero que 2009 seja ainda melhor. Desejo a todos que torceram por mim um feliz Natal e um ano novo cheio de paz”, concluiu o jogador.



