PM de Parnamirim detém 12 pessoas além de apreender drogas e armas em operação Fato ocorreu principalmente na região de Pium durante toda a quarta-feira (24).

Uma operação realizada na quarta-feira (24) pelo Grupo Tático de Operações (GTO), da Companhia de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE) além de policiais militares do 3º Batalhão de Parnamirim resultou detenção de pessoas e apreensão de drogas, armas e veículos.



O comandante do 3º Batalhão de Parnamirim, tenente coronel Antônio Martins, informou que doze pessoas foram detidas, 157 pedras de crack, 49 trouxinhas de maconha, duas armas e duas motocicletas Traxx foram apreendidas na operação.



O oficial disse que “a operação ocorreu na área litorânea durante o dia todo até às 22h”. A área de atuação abrangeu principalmente Pium e parte da Rota do Sol. “Todos levados a delegacia para averiguação”, declarou.



Ele explicou que as pessoas detidas serão ouvidas e saber se têm algum envolvimento com o material apreendido além de checar algumas informações.