Prazo de adesão ao Super Simples é adiado

Marilia Rocha Delegado-Adjunto espera que mais empresas façam pedido de adesão Super Simples

Até a manhã de hoje foram contabilizados 4.441 solicitações de contribuintes potiguares. Dessas, 3.310 estavam em situação irregular com débitos no município ou no estado; 320 estavam em processos de abertura de empresa e 811, tiveram o pedido deferido imediatamente.Segundo o delegado-adjunto da Receita Federal no Rio Grande do Norte, Paulo Guilherme de Alencar, os números devem aumentar ainda mais. “Estamos esperando que o número de adesões cresça pelo prolongamento de prazo até fevereiro”, afirma.A Central de Atendimento ao Contribuinte da Receita estava lotada na manhã de hoje. Os motivos são vários: a busca de informação detalhada sobre os débitos, o conhecimento das pendências federais e os detalhes sobre o Super Simples. Mas o delegado-adjunto alerta. “Todas as informações sobre o Simples podem ser acessadas pelo Portal www.receita.fazenda.gov.br . Lá o contribuinte pode ver as pendências para adesão ao regime tributário”, conclui.Mesmo assim, o empresário Gonçalo Siqueira Cunha, estava na fila de atendimento para aderir ao Super Simples. “Eu vim tirar uma tela das minhas pendências. Quero incluir minha padaria no Simples porque tem mais vantagens pra mim”, declara o contribuinte.Outro caso parecido é o de João Vidal. Ele tem uma loja de plásticos no Alecrim e estava na Central de Atendimento hoje pela manhã para negociar os débitos federais. “Estou querendo pagar o que eu devo para ser inclui no Simples, mas a fila está grande”, declara. Ele afirma que já foi na prefeitura de Natal e resolveu a pendência do fechamento de uma filial.Até o final de fevereiro são esperadas que mais de duas mil empresas façam adesão ao regime tributário diferenciado.