Agente alega que preso foi atingido por tiro de “advertência” Cláudio Rodrigues se apresentou ao delegado Marcel George nesta segunda e disse que disparo foi apenas para conter confusão no presídio. Já há outra versão para o crime.

O agente penitenciário Cláudio Rodrigues de Souza alegou ter efetuado um “tiro de advertência” quando matou o detento Éderson Santos Amorim dentro do presídio provisório Professor Raimundo Nonato Fernandes, na noite de sábado (17).



Essa versão foi apresentada ao delegado Marcel George Pina Gouveia, titular da delegacia de Santarém, em depoimento nesta segunda-feira (19).



“Ele se apresentou espontaneamente e alegou que não teve a intenção de matar o detento. Segundo a versão do agente, ele pretendia apenas efetuar um disparo de advertência com o objetivo de conter uma confusão generalizada dentro do presídio, mas esse tiro ricochetou no teto e atingiu a nuca de Éderson santos”, contou o delegado.



Marcel George adiantou que já há outra versão para o incidente. “Já tomei conhecimento que os familiares de Éderson dizem que o disparo foi intencional, proposital. Vamos colher o depoimento dessas pessoas também”, disse.



O delegado, que tem mais 29 dias para concluir o inquérito policial, disse que mesmo tomando as versões para o crime vai aguardar o resultado de perícias para poder indiciar ou não o agente.



“Como há versões conflitantes, terei que aguardar a perícia técnica. Já solicitei que fossem examinadas o corpo da vítima e o projétil que a matou para ver se há alguma coisa que comprove a versão do agente. Só a partir daí é que poderei definir efetivamente a responsabilização do agente penitenciário”, concluiu o delegado.