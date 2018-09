Sábado de vacinação para cães e gatos

Camilla Káteb Cães e gatos com dois meses de idade já podem ser vacinados.

Cães e gatos com dois meses de idade já podem ser vacinados. Em Natal a grande movimentação está sendo no Supermercado Nordestão da Avenida Salgado Filho, em Lagoa Nova. O local foi escolhido para a abertura, mas foram disponibilizados 186 postos para atendimento.Com o slogan da Campanha Nacional Anti - rábica "Não Morra de Raiva! Vacine seu Cão e seu Gato", que compreende o período de setembro a dezembro, o Centro de Controle de Zoonozes está contando com a participação de profissionais de saúde. Cerca de 87 mil e 500 doses de vacinas foram distribuídas nos cinco Distritos Sanitários da cidade.De acordo com o coordenador do município, e idealizador do slogan, Diógenes Soares o estado não tem casos de raiva em seres humanos há 25 anos. Entre os animais, os cães e gatos são os maiores transmissores (o morcego também transmite a doença), mas a cada ano o número de registros diminui.“O CCZ já vacinou aproximadamente quatro mil animais nos locais de difícil acesso, e aguardamos que esse número aumente durante o decorrer desse mês. A campanha começa hoje e vai até 13 de dezembro”, declara.A previsão para a campanha é de vacinar 84.166 animais, sendo 68. 306 cães e 15.860 gatos. A vacina é uma medida de prevenção, é gratuita e utiliza materiais descartáveis. O animal que não for vacinado durante a campanha deve ser levado posteriormente ao Centreo de Controle de Zoonoses.