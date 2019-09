Wilma de Faria se recupera e retoma agenda em Brasília

Arquivo Nominuto Wilma de Faria terá audiência individual com o presidente Lula ainda hoje (28).

O adiamento da viagem fará com que ela perca a primeira parte da reunião entre os governadores do nordeste e ministérios como Educação, Saúde, Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social, entre outros, para estabelecer medidas de diminuição da desigualdade regional.Ela participará do encontro com o presidente Lula às 17h, em que serão discutidos metas para diminuição do analfabetismo e da mortalidade infantil; incentivo à agricultura familiar e melhorias no registro civil.Após a reunião, Wilma de Faria terá uma audiência individual com o presidente, em que pedirá mais rapidez na construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, da refinaria Clara Camarão e liberação das emendas parlamentares.Na quinta-feira (29), a governadora será recebida pelo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, com o qual falará sobre a crise da saúde no Rio Grande do Norte. À noite, ela volta para Natal.