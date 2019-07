Procurador do município ainda vai analisar possibilidade de processar Carlos Eduardo

De acordo com Bruno Macedo, é terminantemente proibido o aumento dos gastos na folha de pagamento dos servidores durante últimos seis meses de mandato. Contudo, o procurador afirma que o ex-prefeito aumentou os gastos com o pagamento da folha em R$ 7 milhões nos últimos 180 dias, o que caracterizaria crime de improbidade administrativa.Com relação ao desrespeito à lei de Responsabilidade Fiscal, Bruno Macedo afirma que os restos a pagar de R$ 85 milhões, sem previsão orçamentária para o pagamento, demonstra claramente que o ex-prefeito não cumpriu a determinação da lei.O município, ainda de acordo com Bruno Macedo, só deverá acionar a Justiça contra o ex-prefeito depois de uma espécie de auditoria interna que vem sendo realizada pela Controladoria-geral do município e deverá ser finalizada até o dia 31 de janeiro.