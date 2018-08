Operação Escambo: MPF dá parecer contrário a pedidos de liberdade provisória de 2 envolvidos Javier Leonardo Nebot e Joseri de Oliveira Trigueiro devem continuar em prisão preventiva na sede da Polícia Federal.

O guia de turismo Javier Leonardo Nebot e o policial civil Joseri de Oliveira Trigueiro, envolvidos na Operação Escambo, devem continuar em prisão preventiva na sede da Polícia Federal no RN.



Essa foi a orientação do Ministério Público Federal no RN (MPF/RN), nos pareceres emitidos ontem, 4 de outubro, em que opina pelo indeferimento dos pedidos de liberdade provisória feitos pelos réus.



De acordo com as investigações da Polícia Federal, os dois mantinham estreitos laços com o grupo criminoso liderado por Francisco Javier Sanchez Rico. O grupo é investigado por realizar câmbio clandestino de moeda estrangeira, crimes contra a ordem tributária, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.



Segundo consta nos autos, a decisão que decretou as prisões preventivas foi baseada no conjunto de provas obtidas pela PF, e sobretudo nos diálogos das interceptações telefônicas.



As gravações revelam que além de atuar como guia de turismo, Javier Leonardo Nebot praticava atividade criminosa de operação não autorizada de câmbio. Os diálogos captados revelam negociações de altas quantias de moeda estrangeira, cujas movimentações chegavam a, no mínimo, 50 mil euros por dia.



Com relação a Joseri de Oliveira Trigueiro, há fortes indícios no processo de que por ser policial civil, ele tenha fornecido informações sigilosas acerca de eventuais operações da PF. “Joseri alertava os demais integrantes do grupo, contribuindo de forma decisiva para eliminar vestígios e provas dos crimes”, destaca o parecer.



O réu também solicitou transferência da prisão para o 15º Distrito Policial em Ponta Negra, pedido que, para o MPF/RN, deve ser negado. A mudança poderia proporcionar um ambiente mais propício à fuga ou irregularidades, além de ser próximo à residência de Joseri Trigueiro.



Os dois pareceres são assinados pelos procuradores da República que compõem o Núcleo de Combate à Corrupção. Para eles, não há como questionar a materialidade dos crimes.



“A manutenção da prisão preventiva é medida essencial à garantia de aplicação da lei penal, bem como para evitar a continuidade do delito”, afirmam os procuradores. Os pareceres serão analisados pelo juiz substituto da 2ª Vara da Justiça Federal no RN.



Envolvidos na Operação Escambo:



Francisco Javier Sanchez Rico

Aitor Sanchez Trigo

José Ivo de Freitas

Javier Leonardo Nebot

Lisias Palacios

Joseri de Oliveira Trigueiro

Marcelo Campos Silva

Marlene Bastos Chueke



