Campeonato Nordeste de Kart tem últimas etapas no final de semana

Na Fórmula 4 Graduados, a briga segue acirrada com a disputa entre o líder Alexandre de Paula e Sérgio Lima. Os dois pilotos aparecem empatados e o campeão deverá ser conhecido na bandeirada final. O diretor da Associação de Kart de Natal (Askan) explicou que restam ainda 23 pontos em jogo para as duas últimas corridas.Sérgio Lima explicou que apesar de ter conquistado apenas uma vitória na competição, a regularidade o mantém como favorito. “ Os pilotos que disputam comigo ganharam muitas corridas, mas não pontuaram em todas as provas. Em consegui muitos pontos nas duas últimas etapas, onde eu conquistei três segundos lugares e ganhei uma prova”, disse.Na Fórmula Super 2 Tempos, o duelo acontece entre Rodolfo Filho, primeiro colocado e Marcelo Gama, separados por 14 pontos. Na categoria Cadete o recifense João Manuel garantiu o título antecipado. Na categoria Mirim, o potiguar Victor Uchôa também confirmou o título independente das últimas etapas. Apesar do resultado, o segundo colocado da categoria Guilherme Belfort, vem à Natal para as últimas corridas.Na Fórmula 4 Júnior, o titula está indefinido. O piloto André Flor está com ligeira vantagem de um ponto em relação a segunda colocada, Sílvia Helena, única mulher dentro do kartódromo. Sìlvia passou sete anos afastada do kart e voltou somente em 2007.Para ela, apesar da vantagem ela revela que ainda tem grandes chances de ser campeã. “Estou otimista em relação às últimas corridas. André é um piloto muito bom, mas a disputa está aberta”, conclui.As provas acontecem às 9h30 as16h. O evento é uma realização da Associação de Kart de Natal sob supervisão da Federação Potiguar de Automobilismo. A entrada para as provas finais é gratuita.