FNF adia primeira rodada do Estadual 2009 Decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira (19) durante reunião dos representantes dos clubes.

A reunião extraordinária entre os representantes dos clubes que vão disputar o campeonato estadual 2009 definiu que a primeira rodada foi adiada da quarta-feira (21) para a quinta-feira (22).



O adiamento da rodada se deu em virtude da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se encontrar fechada hoje e amanhã devido ao feriado de São Sebastião, no Rio de Janeiro. As equipes ficariam impossibilitadas de regularizarem seus jogadores em tempo hábil. “Acho que prevaleceu o consenso. Os clubes chegaram a um acordo com a intenção de não se prejudicar ninguém”, disse José Vanildo, presidente da FNF.



Outro assunto tratado na reunião foi a questão do televisionamento da competição. O representante da TV União, que detém o direito de transmissão em contrato que está em vigor e que termina esse ano, Manoel Ramalho, adiantou em cinqüenta por cento a cota de cada clube tendo sido entregue um cheque no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais).



Não receberam a parcela as equipes do Baraúnas, Potiguar de Currais Novos e Macau que não estavam presentes na reunião. O América através de seu representante doutor Eduardo Rocha, abriu mão de sua parte repassando-a ao Alecrim Futebol. Clube. A segunda parcela deverá ser paga no inicio do segundo turno.



O presidente José Vanildo comunicou aos dirigentes que com relação à parceria com o Governo do Estado, estará se reunindo na tarde de hoje com o assessor de comunicação do Governo, Rubens Lemos Filho para se acertar os detalhes do acordo.



Fonte: Assessoria de comunicação FNF