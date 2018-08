PM recupera veículo furtado no Bairro de Nazaré Fiat Fiorino vermelho, de placas MXK 5698, com queixa de furto foi localizado no distrito de Muriçi, área rural de Extremoz.

Policiais militares de Extremoz receberam uma denúncia anônima nesta quinta-feira (6), através da central 190, que um carro roubado estaria se deslocando por uma via não pavimentada situada no distrito de Muriçi, área rural do município de Extremoz, e conseguiram recuperar um Fiat Fiorino vermelho, de placas MXK 5698, com queixa de furto.



"Como já temos mapeados alguns dos principais pontos utilizados como desmanches de veículos na região, nos deslocamos imediatamente para o local a fim de verificar a veracidade dos fatos, já que na sua maioria, 60% das denúncias diárias recebidas pela nossa Central partem de crianças e adolescentes com brincadeiras ao telefone, os conhecidos trotes, normalmente utilizam-se dos telefones públicos das Escolas", destacou Tenente Couceiro, comandante do policiamento daquela área.



Ao chegarem ao local os policiais visualizaram um veículo tipo Fiat Fiorino vermelho, de placas MXK 5698, com queixa de furto. A proprietária que preferiu não ser identificada alegou que seu carro havia sido furtado da porta de sua residência no Bairro Nazaré.



"Fomos rápidos e conseguimos recuperar o carro ainda em perfeito estado. Apesar dos trotes precisamos checar todas as informações repassadas para a Polícia Militar" disse Couceiro.



Ele ressaltou ainda que pretende iniciar uma campanha educativa nas escolas visando conscientizar que o serviço 190 deve ser utilizado em situações emergenciais, na qual eles mesmos ou familiares possam estar sendo vítimas e, portanto, necessitando da presença policial.