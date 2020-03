Funcionários da A&G do Walfredo Gurgel ameaçam paralisação O hospital possui 184 pessoas que prestam serviço através da empresa.

Sem receber há cerca de três meses, os 184 funcionários da empresa A&G Locação de Mão-de-Obra que estão trabalhando no Hospital Walfredo Gurgel ameaçam paralisar os serviços caso alguma providência não seja tomada.



Com medo de perder o emprego, um dos funcionários da unidade de saúde, pediu para não ser identificado. “Quem falar alguma coisa aqui vai para rua. Pessoas foram demitidas e a direção está funcionando”, afirmou. Ele alega estar sem pagamento desde dezembro e pega carona para ir trabalho. O funcionário mora em São José de Mipibu e chega a esperar até as 22h por uma ambulância que possa lhe levar em casa.



Como trabalha em regime de escala, nos dias que não está no hospital, ele faz “bico” para conseguir ganhar algum dinheiro. Por enquanto, a sogra está sustentando a casa. “Espero receber alguma coisa até o final do mês, mas eles (empresa) só prometem”, disse reclamando seu pagamento de R$ 415.



“Estou tentando administrar a situação, mas está muito difícil”, declarou o supervisor geral do Walfredo Gurgel, Judson Barros. As pessoas locadas através da A&G prestam serviço nos setores de nutrição, higienização e maqueiros.



Os terceirizados do Hospital Psiquiátrico João Machado, do Centro de Reabilitação Infantil (CRI) e do Hospital Santa Catarina começaram uma movimento de paralisação na semana passada; apenas 30% dos funcionários estão trabalhando.



A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap), por meio da assessoria, afirmou que o pagamento da empresa A&G não está em atraso. O órgão alega que efetuou o pagamento referente a dezembro de 2008 e, de acordo com o contrato firmado com a A&G, tem até 28 de fevereiro para fazer o pagamento de janeiro.